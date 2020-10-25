Khabib Nurmagomedov kimdir, kaç yaşında? Khabib Nurmagomedov dövüşü bıraktı mı?

UFC hafif siklet unvan maçında rakibi Justin Gaethje'yi bayıltarak nakavt eden Khabib Nurmagomedov, kafes dövüşünü bıraktığını açıklamasının ardından gündem oldu.

Şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet Unvan maçında rakibi Justin Gaethje'i nakavt etti ve kariyerini sonlandırdı. Çok sayıda başarıya imza atan Nurmagomedov'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

KHABİB NURMAGOMEDOV KİMDİR?

Dağıstan asıllı Rus UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, 20 Eylül 1988 'de Dağıstan'da dünyaya geldi. 3 çocuklu ailenin 2. çocuğudur.



12 yaşında Güreş, 15 yaşında Judo, 17 yaşında ise Sambo'ya başladı. Babası da Sambo hocasıydı. Khabib'i kendi öz babası yetiştirdi. MMA'daki ilk maçına 13 Eylül 2008'de çıktı ve MMA tarihindeki ilk maçına galibiyet ile başladı.



2008 yılında katıldığı turnuvada aynı gece 3 maça birden çıktı ve tümünü kazandı.



2011 yılına kadar Rusya ve Ukrayna'da dövüştü.



2012'de UFC'de ilk maçında Kamal Shalorus ile karşılaştı. Amerika'daki ilk maçını kazanarak Rusya'daki başarısını Amerika'ya taşıdı.



2013'de 18. maçına çıktı ve MMA'daki 18. galibiyetini aldı. Thigo Tavarez'i 2 dakika dolmadan nakavt etti.



2014'ün Nisan ayında kariyerinin en önemli maçlarından birine çıktı. İleride şampiyon olacak Rafael Dos Anjos ile karşılaşan Khabib Nurmagomedov rakibini yenerek önemli bir zafere imza attı.



UFC 178'de ve 187'de çıkacağı önemli maçlar öncesi sakatlık yaşadı ve kariyerinde bir süre geriye gitti. Khabib Nurmagomedov uzun bir sakatlığın ardından 2016 yılında Darrell Horcher ile karşılaşarak rakibini mağlup etmeyi başardı.



2018'de UFC hafif siklet şampiyonu oldu.



MMA tarihinin en popüler isimlerinden biri olan, UFC'de Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek en hızlı nakavt unvanına sahip olan İrlanda'lı dövüşçü Conor McGregor ile olan karşılaşmasında ezici bir üstünlük sağlayan Khabib Nurmagomedov, rakibini 4 raundda da yenerek tüm dünyanın gündemine oturdu.



2013 yılının Haziran ayında evlenen Nurmagomedov'ın bir kız bir erkek çocuğu vardır. Ünlü boksör Galatasaray taraftarıdır

KHABİB NURMAGOMEDOV KARİYERİNİ SONLANDIRDI MI?

Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi.

Habib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti. UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, annesine söz verdiğini ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Khabib Nurmagomedov, çıktığı 29 maçın tamamını kazandı.

Dağıstanlı dövüşçü yaptığı açıklamada bırakma kararını şu sözlerle ifade etti:

"Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem..."