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    Kılıçdaroğlu: Irkçılığa hayır

    Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı.
    • AA
    • 09.12.2020 - 02:13
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    Kılıçdaroğlu: Irkçılığa hayır

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilmesi üzerine sosyal medyada ırkçılık karşıtı başlatılan kampanyaya destek verdi.

    "NO TO RACİSM"

    Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "No to racism, Respect" ifadesi bulunan bir görsel paylaştı.

    Kılıçdaroğlu: Irkçılığa hayır #1

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