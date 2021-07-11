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    Kırkpınar’da başpehlivan Ali Gürbüz

    660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanlık müsabakalarında İsmail Koç’u yenen Ali Gürbüz, 4’üncü kez başpehlivan oldu.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 19:27
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 19:34
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    Kırkpınar’da başpehlivan Ali Gürbüz

    Edirne’de 9 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 161 pehlivanın kıran kıran gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.

    FİNAL MÜSABAKASINDA HEYECAN DORUKTAYDI

    Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Ali Gürbüz ile İsmail Koç başpehlivanlık final müsabakasında güreşti.

    KAZANAN ALİ GÜRBÜZ OLDU

    Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakanın 40 dakikalık ana devresi sona erdi. Puanlamanın göz önünde bulundurulduğu müsabakada rakibine üstünlük kuran Gürbüz, 4’üncü kez başpehlivan oldu.

    Kırkpınar’da başpehlivan Ali Gürbüz VİDEO

    Kırkpınar’da başpehlivan Ali Gürbüz #1

    Kırkpınar’da başpehlivan Ali Gürbüz #2

    Kırkpınar’da başpehlivan Ali Gürbüz #3

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