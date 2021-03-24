Euro
9.4082
-0.56%
Dolar
7.9427
0.03%
Altın
442.95
0.46%
Borsa
1.414
2.64%
Bitcoin
432.000
-1.46%
EXEN Coin
12.68
1.35%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Klaaseen: Türkiye 5 kez geldi 4'ü gol oldu

    Hollandalı milli oyuncu Davy Klaassen, yaşadıkları mağlubiyetin ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 22:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Klaaseen: Türkiye 5 kez geldi 4'ü gol oldu

    Hollanda Milli Takımı'nın A Milli Takımımıza 4-2 yenildiği maçta ağları sarsan isimlerden Davy Klaassen, maçın ardından konuştu.

    Fazla pozisyon vermeden 4 gol yediklerini belirten Klaaseen, "İlk iki gol kontrataktan geldi. İlk gol öncesinde faul vardı diye düşünüyoruz.

    "TÜRKİYE KALEYİ 5 DEFA BULDU 4'Ü GOL OLDU"

    Türkiye kaleyi 5 defa buldu, 4'ü gol oldu. Biz geri gelmeye çalıştık ama 3-2'den sonra 1 gol daha attı Türkiye. Zor bir maç oldu bizim için. 3-0'dan 3-2 oldu ama sonra geri gelemedik.

    Defansa destek vermeye çalıştık. Yeteri kadar etkili değildik biz. Türkiye çok etkili oldu." dedi.

    Klaaseen: Türkiye 5 kez geldi 4 ü gol oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir