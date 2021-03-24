- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Klaaseen: Türkiye 5 kez geldi 4'ü gol oldu
Klaaseen: Türkiye 5 kez geldi 4'ü gol oldu
Hollandalı milli oyuncu Davy Klaassen, yaşadıkları mağlubiyetin ardından konuştu.
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 22:29
Hollanda Milli Takımı'nın A Milli Takımımıza 4-2 yenildiği maçta ağları sarsan isimlerden Davy Klaassen, maçın ardından konuştu.
Fazla pozisyon vermeden 4 gol yediklerini belirten Klaaseen, "İlk iki gol kontrataktan geldi. İlk gol öncesinde faul vardı diye düşünüyoruz.
"TÜRKİYE KALEYİ 5 DEFA BULDU 4'Ü GOL OLDU"
Türkiye kaleyi 5 defa buldu, 4'ü gol oldu. Biz geri gelmeye çalıştık ama 3-2'den sonra 1 gol daha attı Türkiye. Zor bir maç oldu bizim için. 3-0'dan 3-2 oldu ama sonra geri gelemedik.
Defansa destek vermeye çalıştık. Yeteri kadar etkili değildik biz. Türkiye çok etkili oldu." dedi.