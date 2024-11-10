Kocaelispor derbide Sakaryaspor'u devirdi: Tek golle kazandı

Haber Merkezi

1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kazanan 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.

GOL BERİZDE'DEN GELDİ

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 34. dakikada Giorgi Beridze attı.

Sakaryaspor'da top koşturan Emircan Altıntaş, 57. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Kocaelispor, puanını 25'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Sakaryaspor ise 13 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.

Yeşil Siyahlılar, deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak.