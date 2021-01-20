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    Konyaspor, Rahmanovic’i kadrosuna kattı

    Konyaspor, Bosna Hersek Milli Takımı forması giyen Amar Rahmanovic’i renklerine bağladı.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 22:14
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    Konyaspor, Rahmanovic’i kadrosuna kattı

    Konyaspor, FK Sarajevo takımından Amar Rahmanovic ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bugün yapılan sağlık kontrolleri sonrasında Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Amar Rahmanovic için basına kapalı imza töreni düzenlendi.

    Bosna Hersek Premier Ligi takımlarından FK Sarajevo’da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 6 asistle oynadı.

    29 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

    Amar Rahmanovic aynı zamanda Bosna Hersek Milli Takımı’nın da formasını giyiyor.

    Orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayan Amar Rahmanovic, yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı terletecek.

    Konyaspor, Rahmanovic’i kadrosuna kattı #1

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