Kulüpler Birliği'nde Ali Koç kararı: Göreve devam edecek Kulüpler Birliği toplantısında başkanların ortak kararıyla Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığına devam edecek.

ensonhaber.com

Kulüpler Birliği toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda ana gündem maddesi başkanlık göreviydi.

Kulüpler Birliği toplantısında başkanların ortak kararıyla Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Görevini sürdürecek

Ali Koç, 2021'den bu yana sürdürdüğü Kulüpler Birliği başkanlığına devam edecek.

Toplantı çıkışında konuşan mevcut başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.

"Bir sene daha devam edeceğim"

Aynı zamanda Fenerbahçe Başkanı da olan Ali Koç, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim." dedi.

"Taleplere göre TFF elinden geldiği gibi karşılık veriyor"

Yabancı konusuyla ilgili de konuşan Koç şunları kaydetti: