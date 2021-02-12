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    Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi Bayern Münih oldu

    Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi Bayern Münih oldu

    Kulüpler Dünya Kıpası finalinde Meksika ekibi Tigres'i 1-0 yenen Bayern Münih kupanın sahibi oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.02.2021 - 04:12
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 04:20
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    FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Alman devi Bayern Münih, Meksika temsilcisi Tigres ile karşılaştı.

    Bayern Münih, Meksika ekibi Tigres'i 1-0 yenerek ikinci kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.

    1 SEZONDA 6. KUPASINI KAZANDI

    Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Münih, ikinci yarıya daha etkili başladı. 29. dakikada Pavard'ın attığı golle Alman ekibi 1-0 öne geçti

    Mücadelenin ilerleyen dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Bayern Münih, kupanın sahibi oldu. Münih, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Bundesliga, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası'nın ardından 6 kez kupa kaldırmanın sevincini yaşadı.

    Bu başarıyı Barcelona 2009 yılında tarihte ilk kez başaran takım olmuştu.

    Kulüpler Dünya Kupası nın sahibi Bayern Münih oldu #1

    68 MAÇTA 6 KUPA

    Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, Pep Guardiola’dan sonra adını tarihe yazdırmayı başaran 2. teknik direktör oldu.

    Alman teknik adam, Bayern’in başında çıktığı 68 maçta 58 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak toplamda da 6 kupa kazanmayı başardı.Kulüpler Dünya Kupası nın sahibi Bayern Münih oldu #2

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