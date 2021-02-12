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- Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi Bayern Münih oldu
Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi Bayern Münih oldu
- AA & Ensonhaber
- 12.02.2021 - 04:12
- Güncelleme : 12.02.2021 - 04:20
FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Alman devi Bayern Münih, Meksika temsilcisi Tigres ile karşılaştı.
Bayern Münih, Meksika ekibi Tigres'i 1-0 yenerek ikinci kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.
1 SEZONDA 6. KUPASINI KAZANDI
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Münih, ikinci yarıya daha etkili başladı. 29. dakikada Pavard'ın attığı golle Alman ekibi 1-0 öne geçti
Mücadelenin ilerleyen dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Bayern Münih, kupanın sahibi oldu. Münih, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Bundesliga, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası'nın ardından 6 kez kupa kaldırmanın sevincini yaşadı.
Bu başarıyı Barcelona 2009 yılında tarihte ilk kez başaran takım olmuştu.
68 MAÇTA 6 KUPA
Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, Pep Guardiola’dan sonra adını tarihe yazdırmayı başaran 2. teknik direktör oldu.
Alman teknik adam, Bayern’in başında çıktığı 68 maçta 58 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak toplamda da 6 kupa kazanmayı başardı.