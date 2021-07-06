Dört büyükler sosyal medya hesabından, "Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" diyen Merve Akpınar'a destek verdi.

Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatan Merve Akpınar, ''Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" ifadelerini kullanmıştı.

Merve'nin özverisi sosyal medyada büyük destek aldı. Destekleyenler arasında 4 büyükler de var.

Kulüpler sosyal medya hesaplarından Merve Akpınar'a destek mesajları yayınladı.

Kulüplerden Merve Akpınar'a destek İZLE



"KIZ ÇOCUKLARINA CESARET VERDİN"

Galatasaray, yayınladığı destek mesajında, "Yaşamın büyülü yanının umut olduğunu bizlere yeniden hatırlattın, kız çocuklarına cesaret verdin Merve. Sen ve tüm kız çocuklarının cesareti, azmi, gücü ve inancıyla spor daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın Merve Akpınar." ifadelerini kullandı.

"HER DAİM YANINDAYIZ"

Trabzonspor kulübü destek mesajında, "Senin ve bu ülkenin umudu kız çocuklarımızın her daim yanındayız." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DEKİ KIZ ÇOCUKLARININ UMUDUSUN"

Fenerbahçe Merve'yle ilgili destek mesajında, "Sen tüm Türkiye’deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız!" ifadelerini kullandı.

"AZMİNLE TÜM KIZ ÇOCUKLARINA UMUT OLDUN"

Beşiktaş'ın paylaşımında, "Cesaretin ve azminle tüm kız çocuklarına umut oldun. Yanındayız." ifadeleri kullanıldı.