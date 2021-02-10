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    Kupa maçı sonrası Daum'dan mesaj

    Kupa maçı sonrası Daum'dan mesaj

    Alman teknik adam Daum, sosyal medya hesabından Türkiye'yle ilgili paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 00:57
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 00:58
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    Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor takımlarında görev yapan Christoph Daum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

    Fenerbahçe'nin Başakşehir'e kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından paylaşımda bulunan Daum, İstanbul'da eşiyle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

    Alman teknik adam paylaşımında "Türkiye benim ikinci vatanım" ifadelerine yer verdi.

    Kupa maçı sonrası Daum dan mesaj #1

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