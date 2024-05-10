Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacağını açıkladı

PSG'de Kylian Mbappe defteri kapanıyor...
Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Kylian Mbappe geleceğine dair kararını verdi.
25 yaşındaki Fransız yıldız, sezon sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacağını açıkladı.
Fransız yıldız sezon sonu takımdan ayrılacağını yayınladığı bir videoyla açıkladı.
"Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissediyorum"
Paris Saint Germain'e veda eden Kylian Mbappe mesajında şu sözleri dile getirdi:
PSG'deki maceram sona eriyor. Bütün takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, kulüpteki çalışanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok zor, bu kadar zor olacağını hiç düşünmezdim. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız.
Real Madrid'e imza atması bekleniyor
Fransız yıldızın yeni adresinin Real Madrid olması bekleniyor.
Son kez taraftarın önüne çıkacak
PSG'nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Dortmund'a elenmesinin arından açıklamayı yapan Mbappe, Pazar günü son kez PSG taraftarlarının önüne çıkacak.
Bu sezon şampiyon oldukları Ligue 1'de 28 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız, 26 gol atıp 7 asist yaptı.
255 gol, 108 asist yaptı
31 Ağustos 2017 yılından bu yana PSG forması giyen Mbappe, 306 maça 255 gol atıp 108 asist yaparken 6 kez lig şampiyonluğu, 3 kez Fransa Kupası, 2 kez Fransa Lig Kupası ve 3 kez Fransa Süper Kupası kazanmayı başardı.
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