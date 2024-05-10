Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacağını açıkladı

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PSG'de Kylian Mbappe defteri kapanıyor...

Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Kylian Mbappe geleceğine dair kararını verdi.

25 yaşındaki Fransız yıldız, sezon sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacağını açıkladı.

Fransız yıldız sezon sonu takımdan ayrılacağını yayınladığı bir videoyla açıkladı.

"Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissediyorum"

Paris Saint Germain'e veda eden Kylian Mbappe mesajında şu sözleri dile getirdi:

PSG'deki maceram sona eriyor. Bütün takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, kulüpteki çalışanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok zor, bu kadar zor olacağını hiç düşünmezdim. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız.