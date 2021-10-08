Kysr Token Arzı Bıtexen’de Başlıyor!

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 8 Ekim Cuma günü saat 13.00’te Kayserispor’un KYSR Token’ını arz edecek.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 8 Ekim Cuma günü saat 13.00 itibarıyla KYSR Token ön satışını başlatıyor. ExenPay iş birliği ile üretilen ve serbest piyasada fiyatlanacak KYSR Taraftar Tokenler, 08 Ekim Cuma günü saat 13.00’te başlayacak ön satış süreci, 6 ve 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de gerçekleştirilecektir.

Kemal Cenk Erdem: “Futbol ve Kripto Varlıkları Buluşturmaya Devam Edeceğiz”

Arzlarla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Kayserispor ile KYSR Token’ı listelemekten mutluyuz. Bitexen olarak Kayserispor taraftarlarının ve Kayserispor Kulübünün taraftar token’lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Toplam arzı 13 milyon 800 bin olan KYSR ile taraftarlar kulübüne duydukları aidiyet duygusunu pekiştirecek ve kripto dünyasına kulüplerini destekleyerek adım atmış olacaklar. Bitexen olarak Türk futbolunun teknolojik alanda yanında olmaya devam edeceğiz.”

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.