La Liga'yı bu sezon 3 Türk oyuncu sallayacak Gözler bu sezon La Liga'da oynayacak 3 Türk futbolcu Arda Güler, Çağlar Söyüncü ve İlkay Gündoğan'ın üzerinde olacak.

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Dünya futbol pazarında son yıllarda Türk futbolculara olan ilgi giderek artıyor.

Bunun en somut örneklerinden birini bu transfer sezonunda bir kez daha görüyoruz.

Uzun yıllardır Manchester City forması giyen ve bu sezon İngiliz devi ile Şampiyonlar Ligi kazanan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sona ermesiyle takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

İlkay Gündoğan, Barcelona'ya gitti

Yeni adresi merak konusu olan İlkay Gündoğan'ın adı Galatasaray ile de anılmıştı. İlkay'ın yeni takımı belli oldu.

32 yaşındaki dünya yıldızı Katalan ekibi Barcelona'ya ile anlaştı. Barça, İlkay Gündoğan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İlkay'ın ardından gözler bu kez de Atletico Madrid'e çevrildi.

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in yeni yıldızı oldu

Premier Lig ekibi Leicester City'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı resmen belli oldu.

Geçtiğimiz gün transferi tamamlamak için İspanya'ya giden Milli stoper, Atletico Madrid'le 4 senelik sözleşme imzaladı.

2018'den bu yana Leicester City'nin başarısı için ter döken 27 yaşındaki stoperin İngiliz ekibiyle kontratı sona ermişti.

Transferde son tango Arda Güler...

Çağlar'dan sonra ise son olarak Arda Güler transferi dünya kamuoyuna oturdu.

Real Madrid, Arda Güler'le 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

İspanyol devi, 7 Temmuz Cuma günü TSİ 13.00'te Arda için basın toplantısı düzenleneceğini de açıkladı.

Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in anlaşma detaylarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Arda Güler için Real Madrid, Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 10 milyon euro da bonus ödemesi yapılacak.

Sarı lacivertliler oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay da kazanacak.