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Leopoldo Luque hayatını kaybetti
Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaşında yaşamını yitirdi.
- AA
- 16.02.2021 - 00:05
Arjantin basınında yer alan haberlerde, Leopoldo Luque'nin koronavirüs tanısıyla kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
RİVER PLATE İLE 5 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Golcü oyuncu, kariyerinin en parlak yıllarını yaşadığı ülkesinin River Plate takımında 5 lig şampiyonluğu elde etmişti.
Luque, 45 maça çıkıp 22 gol attığı Arjantin Milli Takımı ile 1978 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.