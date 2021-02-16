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    Leopoldo Luque hayatını kaybetti

    Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaşında yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 16.02.2021 - 00:05
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    Leopoldo Luque hayatını kaybetti

    Arjantin basınında yer alan haberlerde, Leopoldo Luque'nin koronavirüs tanısıyla kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

    RİVER PLATE İLE 5 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

    Golcü oyuncu, kariyerinin en parlak yıllarını yaşadığı ülkesinin River Plate takımında 5 lig şampiyonluğu elde etmişti.

    Luque, 45 maça çıkıp 22 gol attığı Arjantin Milli Takımı ile 1978 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

    Leopoldo Luque hayatını kaybetti #1

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