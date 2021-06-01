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    Levent Şahin de Galatasaray'dan ayrıldı

    Galatasaray'da Fatih Terim ve Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin'de resmen kulüpten ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 19:57
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    Levent Şahin de Galatasaray'dan ayrıldı

    Sarı kırmızılılarda sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in ayrıldığının ardından Ümit Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.

    DAVALA'DAN SONRA LEVENT ŞAHİN DE AYRILDI

    Bu gelişmenin ardından Galatasaray'da bir diğer yardımcı antrenör Levent Şahin, yaptığı yazılı açıklama ile teknik heyetten ayrıldığını ifade etti.

    LEVENT ŞAHİN'İN YAZILI AÇIKLAMASI

    "Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum. Bu sürede Galatasaray'ın bana kattığı değerleri, ömrüm boyunca unutmayacağım. Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. "

    Levent Şahin de Galatasaray dan ayrıldı #1

    Levent Şahin de Galatasaray dan ayrıldı #2

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