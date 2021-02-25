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    Lille Yusuf Yazıcı'nın antrenman görüntülerini Twitter üzerinden paylaştı

    Lille Yusuf Yazıcı'nın antrenman görüntülerini Twitter üzerinden paylaştı

    Lille, Yusuf Yazıcı'nın şut antrenmanını ''Baba, sen n'aptın ya'' notuyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 00:21
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 00:30
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    LOSC Lille, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı’nın antrenman görüntülerini Twitter üzerinden paylaştı.

    Yazıcı’nın şut çalışması yaptığı videoyu Lille ‘’Baba, sen n’aptın ya’’ notuyla verdi.

    ANTRENMAN GOLLERİYLE DE MEST ETTİ

    Yusuf Yazıcı, antrenmandaki golleriyle izleyenleri mest etti. Trabzonspor'un altyapısında yetişen ve Fransa 1.Lig ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, hem sahada hem antrenmanlarda performansıyla göz dolduruyor.

    Lille şu an Fransa Lig 1’de 58 puan ile 1. Sırada yer alıyor.

    Lille, Yusuf Yazıcı'nın şut antrenmanını ''Baba, sen n'aptın ya'' notuyla paylaştı. VİDEO

    Lille Yusuf Yazıcı nın antrenman görüntülerini Twitter üzerinden paylaştı #1

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