Lionel Messi, Ballon d'Or ödülünde favori gösterildi

İspanyol gazetesi Marca okuyucuları, Ballon d'Or ödülü için katıldığı oylamada yüzde 34 oy vererek Lionel Messi'yi favori gösterdi.

Her yıl düzenli olarak yılın en iyisine verilen Ballon d'Or ödülü için adaylar netleşmeye devam ederken, İspanyol gazetesi Marca'nın okuyucuları bu yıl 29 Kasım 2021'de verilecek ödül için favorilerini açıkladı.

Gazetenin okuyucuları, Sezon başında PSG'ye transfer olarak medyanın oklarını üzerine çeken Lionel Messi'nin hak ettiğini belirtti.

Gerçekleşen oylamada bu sene 7 maçta 3 golü bulunan Arjantinli yıldız, oyların yüzde 34'ünü alarak favori gösterildi.

RONALDO İLK ÜÇTE GÖSTERİLMEDİ

Real Madrid'in hücum hattındaki en etkili ismi olan Karim Benzema da yüzde 26'lık bir ortalamayla ikinci sırada yer aldı.

Alman devi Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, yüzde 11 oyla üçüncü sırada bulunurken, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ise ilk üçte gösterilmedi.

34 yaşındaki Arjantinli yıldız geçen sene de bu ödülü kazanarak toplam 6 tane Ballon d'Or'a sahip olurken, arkasında 5 ödül kazanan Ronaldo bulunuyor.