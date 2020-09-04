Lionel Messi, Barcelona'da 'şimdilik' kalıyor

Lionel Messi, yaptığı açıklamada bu sezon Barcelona'da kalacağını ancak gelecek sezon yeni bir macera arayacağını duyurdu.

Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan ve Josep Bartomeu yönetimi ile anlaşamayan, kulüpten ayrılmak istediğini de resmen ileterek yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katılmayan Lionel Messi, geleceğine ilişkin kararını verdi.

KULÜP AYRILMA TALEBİNE CEVAP VERMEDİ, BİR SEZON DAHA KALACAK

33 yaşındaki yıldız kulüpten ayrılmak istediğini doğrulayarak bir açıklama yaptı.

Lionel Messi, kulübün hiçbir şekilde ayrılık taleplerine karşılık vermediğini dile getirerek bir sezon daha Barcelona'da kalacağını duyurdu.

"MUTLU DEĞİLİM, AYRILMAMA İZİN VERİLMEDİ"

Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam olarak felaket! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim. Burada kalacağım çünkü başkan ayrılmamın tek yolunun bonservisime 700 milyon euro verilmesinden geçtiğini söyledi. Ama bu imkânsız bir şey. Bir diğer yol ise olayı mahkemeye taşımaktı. Ama sevdiğim bir kulübe, Barça'ya, bunu asla yapamam.

"BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTMADI, HOKKABAZLIK YAPIYOR"

Benim için çok zor bir yıl oldu. Antrenmanlarda, maçlarda ve soyunma odasında çok acı çektim. Başkan sürekli bana sezon sonunda gitmek isteyip istemediğim konusunda karar verebileceğimi söyledi ama sözünü tutmadı. Bir süredir hiçbir proje ve hiçbir şey olmadı. İşler devam ettikçe hokkabazlık yapıyor ve delikleri kapatıyorlar.