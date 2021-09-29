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    Lionel Messi, PSG'deki ilk golünü attı

    Lionel Messi, PSG'deki ilk golünü attı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 2-0 mağlup eden PSG'de, Lionel Messi ilk defa golle buluşarak, büyük bir sevinç yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 03:01
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 03:13
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A Grubu'nda PSG evinde Manchester City'i konuk etti.

    Hakemin düdüğü ile birlikte maça hızlı başlayan PSG, Idrissa Gueye'nin 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından birçok tehlikeli pozisyona giren Manchester City, aradığı golü bir türlü bulamadı.

    Lionel Messi, PSG deki ilk golünü attı #1

    MESSİ İLK DEFA GOLLE BULUŞTU

    İlk yarının böyle tamamlanmasının ardından ikinci yarıda karşılıklı tehlikeli pozisyonlar yaşandı. dakika 74'ü gösterdiğinde PSG'nin yeni transferi Lionel Messi skoru 2-0'a taşıyarak, yeni takımında ilk defa golle buluştu.

    Maçın tamamlanmasıyla birlikte Arjantinli yıldız Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 126. golünü atarken, 21. kez bir İngiliz ekibine karşı topu filelerle buluşturdu. Diğer taraftan Pep Guardiola'nın çalıştırdığı takımlara en fazla gol atan oyuncu olan Lionel Messi, gol sayısını 7'ye yükseltti.

    Lionel Messi, PSG deki ilk golünü attı #2

    "MESSİ'NİN GOLÜ MUHTEŞEMDİ"

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Kazanmak için oynadık ama ne yazık ki gol atamadık ve onlar başardı. Messi'nin golü muhteşemdi" dedi.

    İlk haftada Club Brugge deplasmanında 1-1'lik skor alan PSG, bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Turnuvadaki ilk maçında Leipzig'i 6-3'lük skorla hezimete uğratan City ise 3 puanda kaldı.

    Lionel Messi, PSG deki ilk golünü attı #3

    Lionel Messi, PSG deki ilk golünü attı #4

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