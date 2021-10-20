Lionel Messi, Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu

Lionel Messi, Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı 2 gol atarak takımını sırtlayan Lionel Messi, Ronaldo’nun, Şampiyonlar Lig’inde 37 farklı takıma gol atma rekoruna ortak oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A Grubu'nda PSG evinde Leipzig'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi, Kylian Mbappe'nin 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra oyuna ortak olmaya çalışan Leipzig, 28. dakikada Andre Silva ile karşılık vererek ilk yarının skorunu tayin etti.

İkinci yarıda daha istekli başlayan Alman ekibi, 57. dakikada Nordi Mukiele'nin fileleri havalandırmasıyla 1-2 öne geçti.

MESSİ FARKINI GÖSTERDİ

Yediği gollerden sonra oyuncu değişikliği yapan Fransız ekibi, hücum hattında ofansif oyuna yönelerek, 67. dakikada Lionel Messi ile aradığı golü buldu.

74. dakikada penaltı kazanan PSG, Arjantinli yıldızı Messi'nin gole çevirmesi sonucu karşılaşmayı 3-2 kazanarak, liderliğini sürdürdü.

MBAPPE, PENALTIYI KAÇIRDI

2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Arjantinli yıldız Messi, 90. dakikada kazanılan penaltıyı Mbappe'ye bıraktı ancak Mbappe penaltıyı gole çeviremedi.

RONALDO'NUN REKORUNA ORTAK OLDU

Ayrıca 34 yaşındaki yıldız oyuncu Leipzig’e de gol atarak, Cristiano Ronaldo’nun, Şampiyonlar Lig’inde 37 farklı takıma gol atma rekoruna ortak oldu.