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    Liverpool, Manchester United'ı tarihi bir skorla geçti

    Liverpool, Manchester United'ı tarihi bir skorla geçti

    İngiltere Premier Lig'in 9.haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 5-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 20:35
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 20:54
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    İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında tarihi bir maç oynandı.

    5-0 YENDİ

    Old Trafford'da sezonun en önemli maçlarından birinde Liverpool, Manchester United'ı 5-0 mağlup etti.

    Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Liverpool'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Keita, 13. dakikada Jota ile 38, 45+5 ve 50. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan geldi. Manchester United'da devre arasında oyuna dahil olan Paul Pogba, 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    MOHAMED SALAH NEFİS OYNADI

    İnanılmaz bir form seviyesine ulaşan Mohamed Salah, üst üste 10. maçında da ağları sarsmayı başardı. 29 yaşındaki oyuncu ayrıca, Didier Drogba'yı (104) geçerek 107 golle Premier Lig'in en golcü Afrikalı futbolcusu oldu.

    Liverpool, Manchester United ı tarihi bir skorla geçti #1

    1936'DAN SONRA İLK KEZ

    5 Maçta rakibine adeta futbol dersi veren Liverpool, 1936'dan sonra ilk kez Manchester United'a 5 gol attı. Öte yandan Kırmızılar, son 6 deplasman maçında rakip filelere en az 3 gol gönderirken, yenilmezlik serisini de 19 maça taşıdı.

    Evinde oynadığı son 10 maçta da kalesini gole kapatamayan Manchester United, Eylül 1970 - Şubat 1971'den sonra ilk kez bu doğrultuda kötü bir seri yaşadı. Kırmızı Şeytanlar ayrıca, 2002'den sonra ilk kez Old Trafford'da Liverpool'a üst üste 2 kez kaybetti.

    Liverpool, Manchester United ı tarihi bir skorla geçti #2

    LIVERPOOL, CITY'NİN ENSESİNDE

    Bu sonucun ardından bu sezon 6 galibiyet ve 3 beraberlik performansına ulaşan Liverpool, puanını 21 yaptı ve Manchester City'nin 1 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Manchester United ise 14 puanda kaldı. Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, evinde Brighton ile karşılaşacakken, Manchester United ise Tottenham deplasmanında yaraları sarmaya çalışacak.

    Liverpool, Manchester United ı tarihi bir skorla geçti #3

    RONALDO ÇILDIRDI

    Öte yandan maç 3-0 giderken ilk yarının sonlarında Manchester United'lı Cristiano Ronaldo, Liverpoollu futbolcuyla girdiği ikili mücadelede sinirlerine hakim olamadı. Curtis Jones'a sert bir müdahalede bulunan Portekizli yıldız sarı kartla cezalandırıldı.

    Liverpool, Manchester United ı tarihi bir skorla geçti #4

    Liverpool, Manchester United ı tarihi bir skorla geçti #5

    Liverpool, Manchester United ı tarihi bir skorla geçti #6

    Liverpool, Manchester United ı tarihi bir skorla geçti #7

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