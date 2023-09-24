Liverpool, West Ham United'ı 3 golle devirdi Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Liverpool, sahasında West Ham United'ı konuk etti. Kırmızılar maçı 3-1 kazandı.

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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, sahasında West Ham United'ı konuk etti.

Anfield'daki maçı Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool, 16. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. West Ham United'da 42. dakikada Jarrod Bowen skoru eşitledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Nunez tabelayı değiştirdi

Liverpool, 60. dakikada bir kez daha öne geçti. Jürgen Klopp'un ekibinde golü atan isim Darwin Nunez oldu.

85. dakikada ise sahneye Liverpool'dan Diogo Jota çıktı ve Liverpool karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool puanını 16'ya yükseltti

Bu sonucun ardından Liverpool, 6 hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile 16 puana yükseldi. West Ham United ise 10 puanda kaldı.

Liverpool, ligde gelecek hafta Tottenham deplasmanına gidecek. West Ham United sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.