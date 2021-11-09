Lokomotiv Moskova eski hocası: Maçın tekrarı için bir sebep var

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçındaki hakem hatasının ardından sarı kırmızılı kulübün yanı sıra, Moskova'nın eski hocası ve Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı da maçın tekrarını istedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan karşılaşmadaki hakem kararı gündemini korumaya devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova ile sahasında berabere kalmasının ardından harekete geçerek, UEFA'ya kural ihlalin olduğuna dair başvuruda bulunmuştu.

LOKOMOTİV MOSKOVA'NIN ESKİ HOCASI TEKRARIN İYİ OLACAĞINI SÖYLEDİ

Galatasaray, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan atılmadığını belirtmesi üzerine, Rus cephesinden yanıt geldi.

Lokomotiv Moskova'nın eski hocası Yuri Semin ve Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, maçın tekrar edilmesinin Moskova için iyi yönde olacağını belirtti.

"MAÇIN TEKRARI İYİ BİR SEÇENEK, BERABERLİK YARAMIYOR"

Nef Stadyumu'nda alınan beraberliğin Lokomotiv Moskova'nın işine gelmediğini söyleyen Yuri Semin, "Maçın tekrar oynatılması Lokomotiv Moskova için iyi bir seçenek. Beraberlik hiçbir şekilde yaramıyor. Bir tekrar ihtimali varsa Lokomotiv Moskova'nın bunu değerlendirmesi gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme ihtimali olabilir. Yönetmelik neye izin verecek onu bilmiyorum. Yönetmeliği iyi incelemek gerekiyor" dedi.

"KARŞILAŞMANIN TEKRARI İÇİN BİR SEBEP VAR"

RB Sport'a konuşan Vyacheslav Koloskov ise Galatasaray'ın Lokomotiv maçı talebi için "Maçı tekrar etmek için bir sebep var. Böyle bir vaka zaten daha önce oldu. 2001'de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Pimenov, iki sarı kart görmüştü ve oyuna devam etmişti. Sonucunda ise maç tekrar edilmişti. Kural kuraldır. Belki 20 yılda bir şeyler değişti, belki yeni bir şey ortaya çıktı. Bunun için avukatlar var" ifadelerini kullandı.