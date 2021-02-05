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    Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu

    Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu

    Chelsea, Londra derbisinde deplasmanda güçlü rakibi Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
    • AA
    • 05.02.2021 - 01:41
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    İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında iki güçlü ekibi Tottenham ve Chelsea karşı karşıya geldi.

    Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

    PENALTI GOLÜ İLE KAZANDI

    İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.

    Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.

    Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu #1

    TUCHEL İLK GALİBİYETİNİ ALDI

    Chelsea, Thomas Tuchel yönetiminde çıktığı ikinci karşılaşmada ilk galibiyetini aldı.

    Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu #2

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