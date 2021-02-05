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- Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu
Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu
Chelsea, Londra derbisinde deplasmanda güçlü rakibi Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
- AA
- 05.02.2021 - 01:41
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında iki güçlü ekibi Tottenham ve Chelsea karşı karşıya geldi.
Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
PENALTI GOLÜ İLE KAZANDI
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.
Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.
TUCHEL İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Chelsea, Thomas Tuchel yönetiminde çıktığı ikinci karşılaşmada ilk galibiyetini aldı.