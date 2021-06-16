Louis van Gaal, ikinci lige düştü

Louis van Gaal ülkesinin 2. Lig ekiplerinden Telstar ile anlaştı.

Bayern Münih, Manchester United, Barcelona gibi dünya devlerini çaıştıran Hollandalı teknik adam Louis van Gaal 2. lige düştü.

İKİNCİ LİG EKİBİNİ ÇALIŞTIRACAK

Son olarak 2014'ten 2016'ya kadar Manchester United'ı çalıştıran Hollandalı ülkesine döndü.

Hollanda 2. Lig ekiplerinden Telstar, teknik direktörlük görevine Van Gaal'ı getirdiğini açıkladı.

TÜRKİYE İLE DALGA GEÇMİŞTİ

2014'te FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Türkiye'nin 2-0 mağlup olduğu Hollanda'nın başında olan Van Gaal, maçın ardından yaptığı açıklamada dalga geçerek "Ne söyleyeyim, güzel bir oyun ile kazandık. Türkiye'yi mağlup ettik. Türk halkının başı sağ olsun. Bana gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederim." demişti.