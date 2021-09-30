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    Luiz Gustavo: Bu maçtan ders çıkaracağız

    Olympiakos yenilgisinden sonra basın mensuplarıyla konuşan Luiz Gustavo, "Sorumluluğu üzerime alıyorum. Bu maçtan ders çıkaracağız ve ona göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 30.09.2021 - 22:51
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    Luiz Gustavo: Bu maçtan ders çıkaracağız

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti devam ediyor.

    Sahasında Olympiakos'a 0-3 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Luiz Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu üzerime alıyorum. Yeterince yardımcı olamadım. Bu maçın seviyesine çıkamadık ve kötü oynadık. Onlar da iyi oynayıp kazandılar" dedi.

    Luiz Gustavo: Bu maçtan ders çıkaracağız #1

    "BU MAÇTAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

    Karşılaşmadan ders çıkaracaklarını vurgulayan Gustavo, "Bugün ürettiğimiz ve değerlendiremediğimiz şanslar vardı. Oyunun kontrolü bizde değildi ve bu yüzden goller yedik. Bu maçtan ders çıkaracağız ve ona göre hareket edeceğiz" dedi.

    Luiz Gustavo: Bu maçtan ders çıkaracağız #2

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