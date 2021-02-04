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    Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 18:48
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 18:55
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    Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok

    Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi yeni bir gelişme yaşandı.

    Sarı Lacivertli ekibin Hatayspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldığı maçta Ozan Tufan’la çarpıştıktan sonra rakibin darbesiyle yerde kalan Gustavo'nun Galatasaray derbisinde olup olmayacağı merak konusuydu.

    FENERBAHÇE DERBİYE GUSTAVO'SUZ ÇIKACAK

    Brezilyalı yıldızdan çekilen son MR sonrası kötü haber geldi.

    Son dakika haberine göre tedavisi devam eden Brezilyalı yıldız, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

    Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok #1

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