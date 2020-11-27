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Luyindama'nın kız çocuğu dünyaya geldi
Galatasaray'ın Demokratik Kongo'lu futbolcusu Christian Luyindama ve eşi Ornella'nın bir kız çocuğu oldu.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 02:23
Galatasaray'ın yıldız stoperi Christian Luyindama, baba olma sevinci yaşadı. Demokratik Kongo'lu futbolcunun eşi Ornella bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Luyindama çifti için sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı.
MUTLU BİR ÖMÜR DİLERİZ"
Yapılan paylaşımda, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Christian Luyindama ve eşi Ornella'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Luyindama çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Christiana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.