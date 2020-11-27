Haberler

Kralspor Haberleri

Luyindama'nın kız çocuğu dünyaya geldi

Luyindama'nın kız çocuğu dünyaya geldi

Galatasaray'ın Demokratik Kongo'lu futbolcusu Christian Luyindama ve eşi Ornella'nın bir kız çocuğu oldu.