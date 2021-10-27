Euro
11.0829
0.14%
Dolar
9.5347
-0.01%
Altın
549.46
-0.09%
Borsa
1.509
1.09%
Bitcoin
579.000
-4.18%
BTXN Coin
21.17
0.33%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Maç sonu Ali Koç ve taraftarlar arasında tansiyon yükseldi

    Euroleague'de Barcelona mağlubiyetinin ardından Ülker Sports Arena’da bazı taraftarlar ve Ali Koç arasında gerginlik yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 01:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maç sonu Ali Koç ve taraftarlar arasında tansiyon yükseldi

    Euroleague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Barcelona'yı ağırladı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı lacivertli ekip, son saniyede yediği basketle mücadeleden 74-76  mağlup olarak ayrılan taraf oldu.

    FENERBAHÇE DÖRDÜNCÜ YENİLGİSİNİ ALDI

    Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de 4. kez yenilirken, evinde ise ilk kez yenilgiyi taddı.

    Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Harun Erdenay ile  Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi.

    Maç sonu Ali Koç ve taraftarlar arasında tansiyon yükseldi #1

    "BIRAK BU İŞLERİ, TAKIMLA İLGİLEN"

    Mücadelenin sonunda mağlubiyetin siniriyle birkaç taraftar, Ali Koç'a isyan etti. "Bırak bu işleri takımla ilgilen başkan" diye bağıran birkaç kişi ile Ali Koç arasında kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından stadda gerginlik arttı.

    Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.

    Maç sonu Ali Koç ve taraftarlar arasında tansiyon yükseldi #2

    Maç sonu Ali Koç ve taraftarlar arasında tansiyon yükseldi #3

    Maç sonu Ali Koç ve taraftarlar arasında tansiyon yükseldi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir