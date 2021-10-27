Maç sonu Ali Koç ve taraftarlar arasında tansiyon yükseldi

Euroleague'de Barcelona mağlubiyetinin ardından Ülker Sports Arena’da bazı taraftarlar ve Ali Koç arasında gerginlik yaşandı.

Euroleague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Barcelona'yı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı lacivertli ekip, son saniyede yediği basketle mücadeleden 74-76 mağlup olarak ayrılan taraf oldu.

FENERBAHÇE DÖRDÜNCÜ YENİLGİSİNİ ALDI

Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de 4. kez yenilirken, evinde ise ilk kez yenilgiyi taddı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Harun Erdenay ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi.



"BIRAK BU İŞLERİ, TAKIMLA İLGİLEN"

Mücadelenin sonunda mağlubiyetin siniriyle birkaç taraftar, Ali Koç'a isyan etti. "Bırak bu işleri takımla ilgilen başkan" diye bağıran birkaç kişi ile Ali Koç arasında kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından stadda gerginlik arttı.

Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.