Maicon, Al Nassr'a satıldı

Galatasaray, Maicon'un 1,5 yıldır kiralık olarak oynadığı El-Nassr'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya’dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum..."



