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    Manchester City, Southampton'ı rahat geçti

    Manchester City, konuk ettiği Southampton'ı 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
    • AA
    • 11.03.2021 - 07:55
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    Manchester City, Southampton'ı rahat geçti

    İngiltere Premier Lig'de geçen hafta Manchester United'a yenilerek tüm kulvarlardaki 21 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City, 33. hafta mücadelesinde, Etihad Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.

    5-2 KAZANDI

    Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 15. ve 59. dakikalarda Kevin De Bruyne, 40. ve 55. dakikalarda Riyad Mahrez, 45+3. dakikada İlkay Gündoğan'ın ağları sarsmasıyla rakibini 5-2 mağlup etti.

    Southampton'ın gollerini ise 25. dakikada penaltıdan James Ward-Prowse ve 56. dakikada Che Adams kaydetti.

    Bu sonuçla Manchester City, puanını 68'e çıkararak açık ara liderliğini sürdürdü. Southampton ise 33 puanda kaldı.

    Manchester City, Southampton ı rahat geçti #1

    İLKAY 2021 YILINDA PREMIER LİG'DE 10 GOLE ULAŞAN İLK TÜRK OLDU

    İlkay Gündoğan bu sezon ligde 12. golünü attı. Türk asıllı Alman futbolcu, 2021 yılında Premier Lig’de 10 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

    İlkay Gündoğan, 2021’de Robert Lewandowski (14), Lionel Messi (12) ve Andre Silva’dan (10) sonra Avrupa’nın beş büyük liginde 10 gol ve üzeri atan dördüncü futbolcu oldu.

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