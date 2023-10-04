Manchester United cephesinde Andre Onana'ya tepki var
ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United'da Andre Onana maça damga vurdu.

Yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan tecrübeli eldiven, İngilizlerin eleştiri odağı oldu.

İngilizleri çıldırttı

İngiliz taraftarlar, Andre Onana için sosyal medyadan yaklaşık 30 dakika içerisinde 140 bin yorum paylaştı.

Taraftarlar, Onana'nın yerine kaleye Altay Bayındır'ın geçmesi gerektiğini savunan birçok yorumda bulundu.

Manchester United cephesinde Andre Onana'ya tepki var

Onana'ya destek açıklaması yaptı

Teknik direktör Erik ten Hag, Galatasaray maçının ardından "Andre Onana harika bir kaleci! Onunla konuşacağım ve destek vereceğim!" açıklamasını yaptı.