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    Maradona son yolculuğuna uğurlandı

    Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona toprağa verildi.
    • AA
    • 27.11.2020 - 04:00
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    Maradona son yolculuğuna uğurlandı

    Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    ANNE VE BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

    Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığına hayranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Maradona'nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.

    30 Ekim'de 60'ıncı doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım'da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.

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