Maradona'nın İngiltere'ye attığı o müthiş slalom golü

Diego Armando Maradona, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Arjantinli efsaneden geriye ise 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı muhteşem slalom golü kaldı.

Dünya futbolu, kaybettiği efsanenin yasını tutuyor.

Diego Armando Maradona kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Maradona'dan geriye akıllarda kazandığı birçok kupa ve attığı goller kalırken, bir tanesi var ki futbolseverler o golü hiçbir zaman unutmadı.

FUTBOL EFSANESİ İNGİLTERE'Yİ 'İPE DİZDİ'

1986 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde Maradona, neredeyse sahadaki tüm İngiltereli futbolcuları çalımlayarak dünya tarihine slalom golünü kazandırmış oldu.

Futbolseverlerin 'Maradona, İngiltereli futbolcuları ipe dizdi' şeklinde yorumladığı muhteşem gol, Arjantinli efsaneden belki de geriye kalan en büyük miraslardan biri olarak kaldı.

Maradona'nın ingiltere'ye attıgı unutulmaz slalom golü- İZLE