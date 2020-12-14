Maradona'nın oğlu: Bedelini ödeyecekler

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından Maradona'nın oğlundan dikkat çekici bir ifade geldi: Eğer babamın ölümünde bir ihmal varsa bunun sorumluları bedelini çok ağır ödeyecek.

Futbol tarihinin en özel isimlerinden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan ölümünün yankıları sürerken yeni açıklamalar geliyor.

Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından "tıbbi ihmal" ve "kasten adam öldürme" suçlarından soruşturma açılmıştı. Polisler, Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin kliniğine baskın düzenleyerek her yeri didik didik aramıştı.

Maradona'nın evinde kalan hemşire Dahiana Gisela Madrid ise ifadesinde 'sabah 6.30'da onu kontrol ettiğini ve yatağında normal bir şekilde uyuduğu'na dair yazdığı raporun yalan olduğunu itiraf etmişti. Dahiana'nın itirafı sonrası Maradona'ya son 12 saat tıbbi bir kontrol yapılmadığı da ortaya çıkmıştı.

Ardından Maradona'ya bakan hemşirenin avukatından doktorları suçlayan açıklamalar gelmiş, doktorların Maradona'ya yanlış ilaçlar verdiği iddia edilmişti.

"DOKTORLAR BUNU NASIL BİLMEZ?"

Dahiana'nın avukatı Rodolfo Baque, "Hemşire Dahiana, onu tedavi etmekten sorumlu kişi değildi. O sadece doktorun verdiği ilaçları Maradona'ya veren kişiydi. Maradona ilaçların yanında başka haplar da alıyordu (Antidepresan ve uyuşturucu) ve bu ilaçlar onun kalp hızını arttırıyordu.

Doktorların bunu bilmesi lazımdı. Doktorlar nasıl olur da bunu bilmez? Hiçbir ekstra kontrol yapılmadı.

Eğer kontrol yapılsaydı kalp atışı normal hızda çalışmaya devam edebilirdi. İlaçların yan etkisi hiç düşünülmedi. Bu bilgisizlik veya cahillik" şeklinde konuşmuştu.

MARADONA'NIN OĞLU KONUŞTU

Son olarak Diego Maradona'nın 34 yaşındaki oğlu Diego Armando Maradona Sinagra, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda dikat çekici ifadeler kullandı.

Hürriyet'in haberine göre Diego Armando Maradona Sinagra, corona virüse yakalanıp ölümden döndüğünü belirtirken şöyle konuştu:

"BABAMIN ÖLÜMÜNDE İHMAL VARSA BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER"

"Hastaneye kaldırıldığım için, son birkaç gün olanları çok az takip edebildim. Nefes alabilmek için beni bir tüpe bağladılar. Devam eden bir soruşturma var. Kardeşlerimle duruşmalara gideceğiz. Bu işin yargı boyutu var. Eğer babamın ölümünde bir ihmal varsa bunun sorumluları bedelini çok ağır ödeyecek."