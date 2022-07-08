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    Marcao için Sevilla'yla görüşmelere başlandı

    Marcao için Sevilla'yla görüşmelere başlandı

    Galatasaray, Marcao için Sevilla ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 21:25
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    Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao için bir transfer açıklaması yaptı.

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Marcao için Sevilla ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

    KAP'a bildirildi

    Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

    "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."

    4 milyon euroya transfer edilmişti

    Öte yandan Marcao, 2019'da 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

    26 yaşındaki Brezilyalı stoper, Galatasaray formasıyla 106 Süper Lig maçına çıktı ve 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

    Marcao için Sevilla yla görüşmelere başlandı #1


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