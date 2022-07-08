Marcao için Sevilla'yla görüşmelere başlandı

Marcao için Sevilla'yla görüşmelere başlandı

Galatasaray, Marcao için Sevilla ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao için bir transfer açıklaması yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Marcao için Sevilla ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

KAP'a bildirildi

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."

4 milyon euroya transfer edilmişti

Öte yandan Marcao, 2019'da 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

26 yaşındaki Brezilyalı stoper, Galatasaray formasıyla 106 Süper Lig maçına çıktı ve 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

