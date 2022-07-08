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- Marcao için Sevilla'yla görüşmelere başlandı
Marcao için Sevilla'yla görüşmelere başlandı
Galatasaray, Marcao için Sevilla ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.07.2022 - 21:18
- Güncelleme : 08.07.2022 - 21:25
Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao için bir transfer açıklaması yaptı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Marcao için Sevilla ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
KAP'a bildirildi
Galatasaray'ın açıklaması şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."
4 milyon euroya transfer edilmişti
Öte yandan Marcao, 2019'da 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.
26 yaşındaki Brezilyalı stoper, Galatasaray formasıyla 106 Süper Lig maçına çıktı ve 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.