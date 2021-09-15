Marco Rose: Beşiktaş'ın sahasında oynamak çok zor

Deplasmanda Beşiktaş'ı 1-2 mağlup ettikten sonra basın mensuplarına konuşan Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, "Burada oynamak zor, güçlerini seyircilerinden aldıklarını görüyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup eden Alman ekibi Borussia Dortmund, turnuvaya avantajlı başladı.

"BURADA OYNAMAK ÇOK ZOR"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, "Beşiktaş'ın ilk 25 dakikadaki performansı çok iyiydi, oyuna tamamen hakimlerdi. Biz favoriysek, Beşiktaş'ın da konumu aslında iyi bir yerde. Oyunlarını gördük ve burada oynamak zor, güçlerini seyircilerinden aldıklarını görüyoruz." dedi.