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    Marco Rose: Beşiktaş'ın sahasında oynamak çok zor

    Deplasmanda Beşiktaş'ı 1-2 mağlup ettikten sonra basın mensuplarına konuşan Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, "Burada oynamak zor, güçlerini seyircilerinden aldıklarını görüyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 22:23
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    Marco Rose: Beşiktaş'ın sahasında oynamak çok zor

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup eden Alman ekibi Borussia Dortmund, turnuvaya avantajlı başladı.

    "BURADA OYNAMAK ÇOK ZOR"

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, "Beşiktaş'ın ilk 25 dakikadaki performansı çok iyiydi, oyuna tamamen hakimlerdi. Biz favoriysek, Beşiktaş'ın da konumu aslında iyi bir yerde. Oyunlarını gördük ve burada oynamak zor, güçlerini seyircilerinden aldıklarını görüyoruz." dedi.

    Marco Rose: Beşiktaş ın sahasında oynamak çok zor #1

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