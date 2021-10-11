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    Marek Hamsik sakatlandı

    Marek Hamsik sakatlandı

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan'a karşı oynana maçta, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik sakatlanarak oyundan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 23:44
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 00:20
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    Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik'ten kötü haber geldi.

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. maçında Slovakya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

    Slovakya'nın Hırvatistan'a karşı attığı golün asistini yapan Hamsik karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

    SAKATLIĞINA DAİR ŞU ANLIK BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

    Bordo mavili ekip, yaşanan sakatlık sonrası iyi haberlerin gelmesi için bekleyişe geçti.

    34 yaşındaki yıldız oyuncu 6 gün sonra Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kritik maçta Trabzonspor'un en önemli kozlardan birisi.

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