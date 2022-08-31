Mario Balotelli resmen Sion'da

Adana Demirspor'da durumu merak edilen isimlerden Mario Balotelli, Sion'a transfer oldu. Yeni takımıyla sözleşme imzalayan Balotelli için İsviçre ekibinin ödediği bonservis bedeli de resmen açıklandı.

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Adana Demirspor'daki durumu merak edilen Mario Balotelli ile yollar resmen ayrıldı.

İtalyan golcü, İsviçre'nin Sion takımına transfer oldu.

Sion tarafından yapılan resmî açıklamada Mario Balotelli ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Gün içinde İsviçre ekibi ile resmî sözleşme imzalayan İtalyan oyuncunun bonservis bedeli de belli oldu.

Adana Demirspor açıkladı

Balotelli'nin imzası sonrası Adana Demirspor da transferin resmen bittiğini kamuoyuna duyurdu. Balotelli'nin 2 milyon 620 bin Euro bonservis bedeliyle İsviçre ekibine transfer olduğu ifade edildi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni kulübünde başarılar dileriz"

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz."





Murat Sancak'ın beklentisi 3.2'ydi

Mario Balotelli'nin Sion'a transferine ilişkin iddialara gün içinde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan cevap verdi.

Yaptığı paylaşımda Sancak, "Sion'la anlaşmaya varması ne kadar önemliyse, ADS ile anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz, ne 2 milyon ne yarısı hepsi dedikodu, ne dedik 3.200 ü yatırırlarsa alırlar, daha yatıran olmadığı için bir şey diyemem." ifadelerini kullanmıştı.