Mario Balotelli Süper Lig'e dönüyor: Gaziantep FK ile anlaşma yakın

Transfer dönemi sürüyor...
Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla iz bırakan Mario Balotelli, yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor.
GAZİANTEP'E HABER GÖNDERDİ
İtalyan golcü, menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi.
TALEPLER KABUL GÖRMEDİ
beIN SPORTS'un aktardığı bilgilere göre Gaziantep ekibi, Balotelli'nin maddi taleplerini ilk etapta kabul etmedi.
ANLAŞMA BEKLENİYOR
Transfer görüşmelerinin devam ettiği aktarılırken, oyuncu ve kulübün maddi konularda anlaşması halinde transferin tamamlanması bekleniyor.
SÜPER LİG'E DAMGA VURMUŞTU
Genoa ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, geçen sezon İtalya Serie A'da 6 maçta 63 dakika süre bulurken gol veya asist üretemedi.
35 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'da çıktığı 51 maçta 26 gol ve 8 asist kaydetmişti.