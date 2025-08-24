Mario Balotelli Süper Lig'e dönüyor: Gaziantep FK ile anlaşma yakın Adana Demirspor'da oynadığı dönemde Süper Lig'e damga vuran isimlerden birisi olan İtalyan golcü Mario Balotelli, Gaziantep FK ile dirsek temasında. Menajerleri aracılığıyla haber gönderen Balotelli'nin maddi talepleri ilk etapta kabul görmedi.