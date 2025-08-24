Abone ol: Google News

Mario Balotelli Süper Lig'e dönüyor: Gaziantep FK ile anlaşma yakın

Adana Demirspor'da oynadığı dönemde Süper Lig'e damga vuran isimlerden birisi olan İtalyan golcü Mario Balotelli, Gaziantep FK ile dirsek temasında. Menajerleri aracılığıyla haber gönderen Balotelli'nin maddi talepleri ilk etapta kabul görmedi.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 11:24
Transfer dönemi sürüyor...

Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla iz bırakan Mario Balotelli, yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor.

GAZİANTEP'E HABER GÖNDERDİ

İtalyan golcü, menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi.

TALEPLER KABUL GÖRMEDİ

beIN SPORTS'un aktardığı bilgilere göre Gaziantep ekibi, Balotelli'nin maddi taleplerini ilk etapta kabul etmedi.

ANLAŞMA BEKLENİYOR

Transfer görüşmelerinin devam ettiği aktarılırken, oyuncu ve kulübün maddi konularda anlaşması halinde transferin tamamlanması bekleniyor.

SÜPER LİG'E DAMGA VURMUŞTU

Genoa ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, geçen sezon İtalya Serie A'da 6 maçta 63 dakika süre bulurken gol veya asist üretemedi.

35 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'da çıktığı 51 maçta 26 gol ve 8 asist kaydetmişti.

