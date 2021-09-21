Mario Balotelli'den, Sergen Yalçın'a hareket

Mario Balotelli'nin Beşiktaş maçında attığı golden sonra Sergen Yalçın'a çektiği hareket gündem oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u konuk etti.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, oyuna kurduğu hakimiyeti ile ilk yarıyı Francisco Montero ve Josef De Souza'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

BEŞİKTAŞ SKORU KORUYAMADI

İkinci yarıda da oyunun temposunu arttran siyah beyazlı ekip 52 dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golüyle skoru 3'e çıkardı.

Yaptığı değişikliklerle oyuna ortak olmaya çalışan Adana Demirspor aradığı golleri Matias Vargas ve Mario Balotelli ile buldu. Maçın son dakikalarında baskısını arttıran konuk ekip 90+7'de attığı golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

MAÇA BALOTELLİ'NİN HAREKETİ DAMGA VURDU

78. dakikada attığı golle skoru 3-2’ye getiren Mario Balotelli, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gelip hareket yapmıştı. Bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Balotelli, maçın bitimiyle birlikte soluğu yeniden aynı noktada aldı.

MURAT ŞAHİN'İ SAKİNLEŞTİRMEK ZOR OLDU

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin’in tepki göstermesi üzerine bir anda ortalık karıştı ve tartışma büyüdü. Adana Demirspor kulübesinden çıkan isimler, Balotelli’yi uzaklaştırmak isterken, Murat Şahin’i ise sakinleştirmek ise oldukça güç oldu. Daha sonra araya girilmesi üzerine olaylar yatıştı.

"BU ÇOCUĞUN BEYNİ YOK"

Sezon öncesinde Beşiktaş’ın da ilgilendiği İtalyan forvet için teknik direktör Sergen Yalçın onay vermediğini açıklamıştı. Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda "Oyuncunun iyi ya da kötü olmasıyla bir ilgisi yok. Alacağımız oyuncunun net bir oyuncu olması ve kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Çünkü Beşiktaş’a santrfor alıyorsun. İzleyerek alamazsın. 4-5 senedir çok oynayan bir oyuncu değil. Kafamızda soru işareti olduğu için ben uygun görmedim, kafama yatmadı" ifadeleriyle Balotelli transferine karşı olduğunu söylemişti.

Balotelli’nin attığı golden sonra yaptığı hareketle, Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için "Bu çocuğun beyni yok" yorumuna karşılık verdiği iddia edildi.