Max Gradel: Türk Milli Marşı'nı ezbere biliyorum

Sivassporlu Max Gradel, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Milli Takım'ın korkutucu oynadığını söyledi.

Süper Lig'de Sivasspor formasıyla sahaların tozunu atan Fildişili sol açık Max Gradel, yaptığı bir röportajda özel açıklamalarda bulundu.

“TÜRK MİLLİ TAKIMI KORKUTUCU”

Milli Takım’la ilgili açıklamalarda bulunan Gradel, “Türk Millî Takımı'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oyunculara sahipsiniz. Uzun vadeli projelere ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım.

Zaten Türkiye futbol ülkesi… Türkiye'deki şehirlerde çok muhteşem şeyler görebiliyorsun. Millî Takımınız korkulabilecek bir Millî Takım…

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. Arda Turan'ı da öyle… Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Top ayağındayken her şeyi yapabilir. Bu tip oyuncuları seviyorum. Yusuf Yazıcı var tabiî… Onu çok beğeniyorum.

Fransa'da güzel işler yapıyor. Dünya çapında çok Türk oyuncu var… Hatay'daki Boupendza'yı çok beğeniyorum. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Aboubakar çok iyi, Belhanda da öyle… Türkiye'de çok iyi oyuncular var.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLİ MARŞI’NI EZBERE BİLİYORUM”

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Gradel, "Her geçen gün Türkiye'yi daha çok seviyorum. Kültürü, yemekleri, insanları çok iyi. Türkler çok misafirperver… Gerçekten artık Türkiye'yi terk etmek bile istemiyorum.

Kendimi çok iyi hissediyorum burada. Özellikle bir şeyi çok seviyorum. Maçlardan önce çok özel bir şey var Türkiye'de… Her maçtan önce milli marş söyleniyor.

İlk önce çok şaşırdım. Şimdi ezberlemeye başladım. Hatta sanırım artık Türk Millî Marşı'nı biliyorum… Bu çok özel bir şey…" ifadelerini kullandı.