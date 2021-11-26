Mbaye Diagne: Hayalim Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak

Marsilya karşılaşmasından sonra konuşan Mbaye Diagne, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

"ALLAH YOLUMUZU AÇTI"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Mbaye Diagne, "Çok mutluyum oyuna girdim ve takıma yardımcı oldum. Aldığımız sonuçtan da çok mutluyum, Allah yolumuzu açtı" dedi.

"LAZIO MAÇI ZOR OLACAK"

Lazio karşılaşmasına değinen Diagne, "Lazio maçı zor olacak, orada da kafamız dik olacak ve istediğimiz sonucu alacağız. Allah bize yardım edecek ve kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"HAYALİM UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK"

Son olarak hayalinden bahseden forvet oyuncusu, "Hayalim Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak" diye ekledi.