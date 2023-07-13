Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu Suudi Arabistan 2. Lig takımlarından Al Qadisiyah, Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Bir dönem Galatasaray formasıyla da Süper Lig'de boy gösteren ve son olarak Fatih Karagümrük'te oynayan Senegalli golcü Mbaye Diagne'den sürpriz bir transfer geldi.

Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Diagne'nin yeni adresi belli oldu.

Yeni takımı sürpriz oldu

Suudi Arabistan 2. Lig takımlarından Al Qadisiyah, Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Maaşı dikkat çekti

Suudi Arabistan 2. Lig takımı Al-Qadisiyah, Mbaye Diagne'ye yıllık 4.7 milyon dolar net maaş ödeyecek.

Suudi Arabistan hakkında konuşmuştu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'da da oynamış olan Mbaye Diagne daha önce yaptığı açıklamalarda şöyle konuşmuştu:

Kolay olmadı, o zamanlar çok gençtim. Kız arkadaşımı bile götürmedim. Çünkü yasaları çok katı, resmi olarak evli olmanız gerekiyor. Ve hava çok sıcaktı. Ayrılmadan önce orada altı ay geçirdim. Şimdi işler biraz değişti. Aslında, muhtemelen oraya geri döneceğimi bile düşünüyorum. O zamanlar kadınlar stadyumlara gitmiyor ya da araç kullanmıyordu.

İtalya'ya gideceği konuşuluyordu

Mbaye Diagne'nin Andrea Pirlo ile yeniden buluşmaya hazırlandığı Çizme basınında yer alıyordu ancak yıldız golcü herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz sezon harika performans sergilemişti

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 maçta süre alan Diagne, 25 gol ve 6 asist kaydetti.