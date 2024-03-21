Mehmet Büyükekşi olaylı maçla ilgili ilk kez konuştu Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Son düdükle birlikte sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

"İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde bu konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor" dedi.

"Gençlerimizi holiganlığa karşı yanık olmaya davet etmemiz lazım"

Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: