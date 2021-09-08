Hollanda Türkiye maçının ardından basın mensuplarına konuşan Memphis Depay, " Türkiye'ye karşı oynadığımız ilk maçın intikamını aldık ve kendimize güvenereki eğlenerek oynadık" dedi.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. maçında Hollanda'ya konuk oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da oyunun hakimiyetini koruyan Hollanda, 10 kişi kalan Türkiye karşısında rahat bir oyunla skoru 6-0'a getirdi.

90+2. dakikada Cengiz Ünder 'in attığı golle maç 6-1 tamamlandı.

Sahanın yıldızı olan Hollandalı futbolcu Memphis Depay, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"İLK MAÇIN İNTİKAMINI ALDIK"

Sonuçtan mutlu olduğunu dile getiren Depay, "Sonuçla ilgili çok mutluyum. Türkiye'ye karşı oynadığımız ilk maçın intikamını aldık ve kendimize güvenereki eğlenerek oynadık." dedi.

"İYİ BİR MAÇ OLDU VE İYİ OYNAYAN DA BİZDİK"

Türk seyircilerin de güçlü destek verdiğini aktaran yıldız futbolcu, "Bu atmosferde oynamamız güzeldi, Türk seyirciler de güçlü destek verdiler, iyi bir maç oldu ve iyi oynayan da bizdik. Bu maç bizim için büyük bir adımdı, önümüzdeki ay için iyi bir fırsat aldık ve bu enerjiyi önümüzdeki maçlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Memphis Depay: İlk maçın intikamını aldık VİDEO