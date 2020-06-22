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Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 12:32
Süper Lig ekibi Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş, bir süredir transferin gözdesi konumunda...
Önce Galatasaray'ın ilgilendiği ve önümüzdeki sezon için büyük oranda anlaşmaya vardığı konuşulan Mert Hakan için Fenerbahçe de devreye girmişti.
G.SARAY ÖN PROTOKOLE UYMADI
Sarı-kırmızılı takıma duyduğu sempati de bilinen 25 yaşındaki futbolcunun, Cimbom ile ön protokol anlaşmasına vardığı biliniyordu.
Ancak, Galatasaray'ın verdiği sözleri tutmaması üzerine işler değişti.
F.BAHÇE İLE ANLAŞTI
Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği oyunculardan olan Mert Hakan, sarı-kırmızılıların anlaşmanın gerekliliklerine uymaması ve Kanarya'nın daha fazla para teklif etmesi üzerine rotasını değiştirdi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerle her konuda el sıkıştı.
DAHA ÖNCE DALGA GEÇMİŞTİ
Öte yandan Mert Hakan, aktif olarak kullandığı bilinen kişisel Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz aylarda, Fenerbahçe'nin son senelerdeki başarısızlığını ti'ye alan paylaşımları beğenerek, Kanarya ile adeta dalga geçmişti.
G.SARAY'I TAKİPTEN ÇIKTI
Ayrıca, bir süredir Twitter üzerinden Galatasaray'ın resmi hesabını takip eden Mert Hakan, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulübü takipten de çıkmıştı.