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    Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

    Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

    Galatasaray ile ön anlaşma sağladığı konuşulan Mert Hakan Yandaş'ın, sarı-kırmızılıların protokole uymaması üzerine Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 12:32
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    Süper Lig ekibi Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş, bir süredir transferin gözdesi konumunda...

    Önce Galatasaray'ın ilgilendiği ve önümüzdeki sezon için büyük oranda anlaşmaya vardığı konuşulan Mert Hakan için Fenerbahçe de devreye girmişti.

    G.SARAY ÖN PROTOKOLE UYMADI

    Sarı-kırmızılı takıma duyduğu sempati de bilinen 25 yaşındaki futbolcunun, Cimbom ile ön protokol anlaşmasına vardığı biliniyordu.

    Ancak, Galatasaray'ın verdiği sözleri tutmaması üzerine işler değişti.

    Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı #2

    F.BAHÇE İLE ANLAŞTI

    Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği oyunculardan olan Mert Hakan, sarı-kırmızılıların anlaşmanın gerekliliklerine uymaması ve Kanarya'nın daha fazla para teklif etmesi üzerine rotasını değiştirdi.

    25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerle her konuda el sıkıştı.

    DAHA ÖNCE DALGA GEÇMİŞTİ

    Öte yandan Mert Hakan, aktif olarak kullandığı bilinen kişisel Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz aylarda, Fenerbahçe'nin son senelerdeki başarısızlığını ti'ye alan paylaşımları beğenerek, Kanarya ile adeta dalga geçmişti.

    Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı #3

    Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı #4

    G.SARAY'I TAKİPTEN ÇIKTI

    Ayrıca, bir süredir Twitter üzerinden Galatasaray'ın resmi hesabını takip eden Mert Hakan, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulübü takipten de çıkmıştı.

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