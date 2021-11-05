Mert Hakan Yandaş: Olympiakos'u orada yenip başkanlarına iyi bir cevap vereceğiz

Royal Antwerp maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Mert Hakan Yandaş, "İyi bir galibiyet aldık, Olympiakos'u da orada yenip başkanlarına iyi bir cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp'e konuk oldu.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı lacivertli ekip Avrupa'da ilk galibiyetini aldı.

"BU MAÇA KADAR TARAFTARIMIZI ÇOK ÜZMÜŞTÜK"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, "3 haftalık kötü bir süreç vardı. Camiada uzun süredir bir şampiyonluk hasreti var, kırılgan durumdayız taraftarımız haklı, onları çok üzdük. Türkiye'yi daha iyi bilen taraf olarak sorumluluk almaktan çekinmedik hafta içi, arkadaşlarımız da iyi reaksiyon verdi" dedi.

"GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ"

Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Yandaş, "İnsanları üzmeye hakkımız yok. 3 haftayı bu maçla unutturamayız ama böyle devam ederek unutturmak istiyoruz. O 3 hafta için de özür dileriz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, Fenerbahçe bulunduğu her yerde iddialı. Güzel bir galibiyet aldık, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKMAKTAN GURUR DUYDUM"

Bugün kaptan olarak sahada olmaktan gurur duyduğunu belirten Yandaş, "İrfan'ı çok iyi tanıyorum. Topu aldığında bana oynayacağını biliyordum, ben de savunmayı oraya çektim. İdmandan sonra da çalışıyorum bu şutlara, güzel bir gol oldu. Bugün Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıktım, bu benim için çok çok büyük bir gurur. Layık olmak için elimden geleni yapıyorum. İnsanları bu kadar üzmeye hakkımız yok

"OLYMPIAKOS'U ORADA YENİP, BAŞKANLARINA İYİ BİR CEVAP VERMEK İSTİYORUZ"

Bugün için de gerçekten güzel bir maçtı. Takım arkadaşlarım adına mutluyum, inşallah burada kalmaz ve devamını getiririz. Olympiakos'u inşallah orada yenip başkanlarına güzel bir cevap vermek istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz" diye konuştu.