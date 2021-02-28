Mert Hakan Yandaş :Bizim için kritik bir dönemeçti

Mert Hakan Yandaş :Bizim için kritik bir dönemeçti

Trabzonspor galibiyeti ardından açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil için övgü dolu sözler söyledi.

Trabzonspor deplasmanından 1-0 galip ayrılan ve zirve yolunda önemli bir 3 puan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş maç sonu açıklamalarda bulundu.

''BİZİM İÇİN KRİTİK BİR DÖNEMEÇTİ''

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Mert Mert Hakan Yandaş: "Bizim için kritik bir dönemeçti. Takım ve camia olarak uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğumuz için kırılgan bir yapıdaydık.

Yanımızda olmayan arkadaşlarımızla konuştuğumuz her şey kazanmaya yönelikti. Skor daha farklı olabilirdi. Uğurcan çok iyiydi" dedi.

''ONDAN NE KAPARSAM KAR’’

Mesut Özil hakkında konuşan Mert Hakan: "Mesut ağabeyin kaldırmadığı kupa yok. Ondan ne kaparsam kar. İnsan olarak da çok büyük karakter. İnanılmaz biri. Onla zaman geçirmeye çalışıyorum.

Sağolsun bizle çok ilgili. Saha içinde yapmamız gerekenleri bize söyledi. Pas oyununu da harika oynadık bugün" dedi.