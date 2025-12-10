Mert Hakan Yandaş’ın WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor...

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

MESAJLAR DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş’ın incelenen telefonundaki WhatsApp yazışmaları, dosyaya delil olarak eklendi.

Yazışmalarda; Yandaş’ın da bulunduğu, milli futbolcuların yer aldığı bazı gruplarda slot oyunları, yasa dışı bahis konuşmaları ve para taleplerine dair dikkat çeken diyaloglar görüldü.

MİLLİ FUTBOLCULARIN YAZIŞMALARI

Fenerbahçeli bazı milli futbolcuların mesajlaşmalarının bulunduğu WhatsApp sohbeti dosyaya girdi.

Dosyaya giren yazışmaların birinde, aralarında futbolcular Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un da bulunduğu bir grup sohbeti yer aldı. Grupta futbolcuların yasa dışı sitelerde 'slot' adı verilen oyunu oynadıkları ve birbirlerine bu oyunlarla ilgili fotoğraflar gönderdikleri ortaya çıktı.

"CUMA CUMA OLMAZ"

Dosyadaki konuşmalardan birinde, Cenk Tosun’un gruba Mert Hakan Yandaş’ın slot oyunu oynarken çekilmiş bir fotoğrafını attığı, İrfan Can Kahveci’nin ise, "Cuma cuma olmaz, namazı kaçırırız girersek." diyerek cevap verdiği görüldü.

Konuşmanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Cenk Tosun: 1 milyon indirdi.

X kişi: … sahtekarları, insanları böyle çekiyorlar. Reklam parası alıyor.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN AYICIKLAR GEÇİYOR"

Başka bir konuşmada ise İrfan Can Kahveci, sosyal medya detoksu yaptığını söyleyerek, "Gözümün önünden yıldızlar, ayıcıklar geçiyor ya. Çok formdayım, erken kaldırdınız beni bilader ya." dediği anlaşıldı.

Devamında, zaman zaman kumar bağımlılığını dile getiren şarkıcı Serdar Ortaç’a gönderme yaparak, "Hahahah, oğlum Serdar Ortaç yapacaksınız illa…" ifadelerini kullandı.

Başka bir konuşmada Cenk Tosun, gruba bir link atarak "Bunu izleyin, taktiği buldum. Merdiven taktiği, her basışta artıyor." dedi.

Çağlar Söyüncü de bu mesaja, "Seni de çekmiş bu oyun Cengo, Cengo." ifadeleriyle karşılık verdi.

"YANDAŞ’TAN 100 BİN LİRALIK BAHİS"

Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen arasındaki yazışmalar da dosyaya girdi.

Bir konuşmada Dikmen’in, "Nasıl ya, 100 bin lira dağıttın o zaman bugün minimum" dediği, Mert Hakan Yandaş’ın ise, "Evet hahaha, her şeye bastım. Acayip maçlar var, patlamazsa." ifadelerini kullandığı yer aldı.

İkili arasındaki başka bir konuşma ise şöyle:

Mert Hakan Yandaş: Abi 5 bin atar mısın? Basayım, yarın atarım.

Ersen Dikmen: Ne yollaması? Bir sürü borcumuz var.

Mert Hakan Yandaş: Ya o önemli değil. Bodrum’a basacağım, çevirir diye.

Ersen Dikmen: Gönderdim.

Mert Hakan Yandaş: 6.70 oran, bağırdım tesiste oynayın kazanın diye.

Konuşmaların bir kısmında Yandaş’ın "Konuşmaları sil abi" dediği, Ersen Dikmen’in de "Siliyorum" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti.

"FUTBOL GOYGOYUNDAN İBARETTİR"

Bu yazışmalar kendisine sorulan Mert Hakan Yandaş, ifadesinde şunları söyledi: